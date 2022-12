GENOVA - Brutte notizie in casa Sampdoria, dove prosegue nella provincia di Antalya la preparazione invernale, in vista della ripresa del campionato. Fabio Quagliarella ha infatti riportato nell'allenamento di ieri pomeriggio, una lesione legamentosa del ginocchio sinistro, che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club. L'attaccante lascerà il ritiro per rientrare in Italia. Stagione finita per lui?