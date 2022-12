Sampdoria, tris di Montevago nel test contro il Kaysar: 3-0

ANTALYA - Ultima amichevole in Turchia per la Sampdoria contro il Kaysar, seconda divisione kazaka. L'incontro si è concluso con il punteggio di 3-0 a favore dei blucerchiati, con tutte e tre le reti firmate da Montevago che ha portato in vantaggio la Samp nel primo tempo, al 33', per completare la propria tripletta con due reti nella seconda frazione di gioco.