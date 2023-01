Vialli, nasce l'idea del torneo con le sue squadre del cuore

La scomparsa di Gianluca Vialli ha segnato la giornata di ieri e fermato il mondo del calcio, che ha ricordato la sua grandezza calcistica e ancor di più quella umana. Dai post sui social alle interviste, passando per foto e proiezioni: non si è perso tempo per ricordarlo in tutto il mondo e soprattutto nelle città che lo hanno apprezzato da giocatore. E proprio le sue quattro squadre del cuore potrebbero presto affrontarsi in un quadrangolare in sua memoria.

Vialli, quadrangolare con le sue squadre

L'idea è partita dal presidente della Sampdoria, Marco Lanna, nonché ex calciatore dei blucerchiati proprio insieme a Vialli, che ne ha parlato in un'intervista a SkySport: "Mi piacerebbe organizzare in sua memoria un torneo con Chelsea, Sampdoria, Juventus e Cremonese: il trofeo Luca Vialli, il cui ricavato andrà in beneficenza. Mi piacerebbe realizzare questa e altre iniziative. Era un campione trasversale, tutti gli amanti del calcio lo hanno sempre apprezzato, indipendentemente dalla maglia indossata".

Poi il ricordo che ha di lui e del tempo trascorso insieme: "Luca per me è stato compagno e amico, una vera guida come calciatore ma anche come persona: gli chiedevo sempre dei pareri. Abbiamo avuto confronti su tante tematiche, come la presidenza della Sampdoria, da sempre un suo sogno e che quasi si avverava, quando ci fu la trattativa con Nasser Lui la Samp l'ha sempre avuta nel cuore. A volte era lui a chiamarmi per sapere come andavano le cose: è sempre rimasto legato a questo club".