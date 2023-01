Zanoli: "Grazie Napoli e Spalletti. Ora voglio salvare la Samp"

Alessandro Zanoli si è trasferito per sei mesi in prestito secco alla Sampdoria, domenica ha affrontato per la prima volta il Napoli da avversario e ai canali ufficiali del suo nuovo club ha raccontato le sue prime emozioni dopo il debutto: "Ho trovato un bellissimo ambiente, sono qui per dare il massimo". Il terzino ha saputo della trattativa pochi giorni prima della chiusura: "Me ne ha parlato il mio agente due settimane fa, non mi aspettavo di lasciare Napoli ma sapevo di andare in una società prestigiosa come la Sampdoria".