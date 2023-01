Ferrero: "Empoli-Sampdoria? Hanno sbagliato Santoro e il Var"

NAPOLI - “Mi riferiscono che il signor Lanna abbia detto che gli arbitri ce l’hanno con la Sampdoria . Non ci credo perchè è una persona perbene, una persona di calcio e che ama la Sampdoria . la Sampdoria doveva vincere 7-0, è stata la solita partita episodica". Lo ha dichiarato il proprietario della Sampdoria, Massimo Ferrero , ai microfoni di Radio Crc. Ferrero commenta così l'episodio di Gabbiadini : "La Sampdoria non è nei pensieri degli arbitri, il signor Santoro poteva lasciare andare, ma è giovane e anche il Var non doveva chiamare. Mi auguro che questi episodi non succedano più. Io ho l’anima a pezzi a vedere questa Samp in questo stato. Basta dare alibi ai calciatori, anzi faccio un appello: si affidassero a Stankovic . Pensassero all’ Udinese e la società lasciatela in pace. Basta pensare a Ferrero e Lanna , il campo è una cosa e la società ne è un’altra. Chiediamo a Rocchi che ci mandasse qualche arbitro più esperto, ma l’errore umano ci sta e non dobbiamo dare alibi a nessuno. Abbiamo un allenatore che porterà la Sampdoria in un porto sicuro. Questa squadra gioca sempre in 12 perchè il nostro tifo è l’eccellenza del tifo italiano".

L'episodio del Var

Sull'episodio del Var, così Ferrero: "Cerchiamo di archiviare questo episodio. Ha sbagliato Santoro, ma soprattutto Marini al Var che con quella chiamata ha confuso l’arbitro su un episodio passato. Se ci fosse stato un altro arbitro, Marini non avrebbe chiamato. Sono sicuro che i ragazzi della Sampdoria abbiano l’orgoglio giusto per riprendersi già alla prossima partita. Se qualcuno vuole mandarci in serie B? Abbiamo una squadra fantastica, il nostro portiere ha parato tutto. Nessuno vuole mandarci in serie B, non esiste, ognuno deve fare il proprio mestiere. Conosco la serietà e la professionalità degli arbitri, ma è un episodio che deve finire lì, ci rifaremo con l’Udinese".

Il futuro della Sampdoria

Ferrero poi si sofferma sul futuro della società blicerchiata: "Nella Sampdoria non parlo con nessuno e non decido nulla, c’è Lanna che decide. Io sto solo cercando di risolvere dei problemi. Del signor Bettonte so che è un uomo di spessore, ma da ciò che ho capito vuole prendere la Sampdoria gratis con un concordato e non si può fare. Adesso pare che abbia rifatto un’altra offerta e sto cercando tramite Banca Sistema di risolvere i problemi perchè la Sampdoria non ha tutti questi problemi che dicono. Del signor Barnaba so che e’ un investitore che con il fondo con cui lavora, da ciò che ho capito, ha provato a prendere la Sampdoria gratis con un concordato, ma nel calcio non pagare le banche e i fornitori non si può fare. Oggi pensa che mi han chiamato due giornalisti e mi han detto che Barnaba ha preparato una nuova offerta aiutato dal signor Bettonte, un manager importante che lavora con la famiglia Garrone e che so essere un uomo di spessore. Però ho chiamato il Trustee poco fa per sapere se lo hanno chiamato Barnaba o Bettonte e lui mi ha detto che non ha ricevuto nessuna nuova offerta o chiamata ne dal primo ne dal secondo. Io sto solo cercando di aiutare, parlando con chi ci vuole bene per cercare di risolvere i problemi, perchè la Sampdoria non ha tutti questi problemi che dicono".

Campionato anomalo

"Questo è un campionato molto anomalo - afferma Ferrero - e stavolta De Laurentiis ci sta dentro. Stanno accadendo cose incredibili: la Salernitana che prende 10 gol, il Napoli che perde in malo modo a Milano ma poi stravince con la Juve. Il Napoli si merita lo scudetto e stavolta, con i dovuti scongiuri, può essere l’anno buono. La Sampdoria si salverà perchè i calciatori ci tengono alla maglia, il tifo è meraviglioso. La squadra deve tornare a divertirsi in campo”, ha concluso Ferrero.