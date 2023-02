Samp, Stankovic: "La Lazio di Sarri gioca un calcio spettacolare"

GENOVA - Si volta pagina in casa Sampdoria dopo la sconfitta al fotofinish incassata al Ferraris per mano del Bologna, una partita che avrebbe potuto dare una svolta positiva ad una squadra che continua a navigare in acque tempestose dentro e fuori al campo. Ieri una testa di maiale è stata recapitata davanti alla sede di Corte Lambruschini a Genova con un biglietto di minacce per Ferrero e Romei. Dietro l'angolo la sfida con la Lazio ma Dejan Stankovic suona la carica e chiede ai suoi ragazzi di invertire la rotta e soprattutto lancia un messaggio forte: "Chi non impara dopo la sconfitta perde due volte. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida" ha detto l'allenatore. Domani sera c'è la Lazio: "Squadra allenata benissimo da mister Sarri, che gioca un calcio diretto e spettacolare con tanta tecnica e organizzazione. La partita va affrontata con coraggio, concentrazione e sacrificio. Dobbiamo eliminare quello che la Lazio fa meglio. Tecnicamente sono fortissimi, hanno una velocità e un'organizzazione di gioco, anche nel difendere, che a me piace tanto. Non andiamo là con la bandiera bianca".