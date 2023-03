Stankovic e la rabbia per il gol della Juve: "Braccio netto di Rabiot, lo accetto fino a un certo punto"

Al termine di una partita piena di gol ed emozioni, la Sampdoria non è riuscita a trovare punti contro la Juve, perdendo per 4-2. Nella seconda parte del primo tempo i blucerchiati erano riusciti a portarsi momentaneamente sul 2-2, per poi subire i gol di Rabiot e Soulè (rivivi QUI la diretta della gara). Restano però dei rimorsi per Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, in particolare per la seconda rete del centrocampista francese dei bianconeri.