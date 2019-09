Sassuolo, De Zerbi: "Colpa mia, ma potevamo portare a casa il risultato"

PARMA - "La partita di stasera era una situazione diversa dalle altre, dovevamo fare attenzione a non rischiare le giocate, facendo passaggi corti in sicurezza. e invece abbiamo sbagliato troppi appoggi semplici". Questa l'amara analisi di Roberto De Zerbi dopo la sconfitta del suo Sassuolo nel derby con il Parma. "E così facendo - prosegue ai microfoni di Sky Sport - ci siamo esposti all'arma migliore del Parma, cioè il contropiede". Poi l'ammissione con annesso mea culpa: "Quando succedono questi episodi in quasi tutti i giocatori, vuol dire che la colpa è mia. Probabilmente in settimana non sono riuscito a presentare la partita nel modo giusto e a spiegarla ai ragazzi. Detto questo, penso che avremmo comunque potuto portare a casa il risultato" ha concluso De Zerbi.

