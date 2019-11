Sassuolo, Berardi: "Io agli Europei? Darò il massimo, poi vedremo"

ROMA - "Io agli Europei? Ci proverò, darò il mio massimo nel Sassuolo, poi vedremo". Sono queste le parole dell'attaccante dei neroverdi Domenico Berardi all'entrate dell'incontro a Roma tra arbitri, giocatori e allenatori sul Var e le nuove regole. La stagione del centravanti del Sassuolo è iniziata alla grande: ben sette i gol messi a segno in appena dieci partite di campionato, solo uno in meno rispetto a tutta la scorsa stagione. L'infortunio rimediato nel match contro il Bologna lo ha costretto al forfait per i match della Nazionale conto Bosnia e Armenia (salterà anche le sfide di Serie A contro Lazio e Juve). Berardi, che ha visto i compagni ieri in tv, non risparmia i complimenti: "Mi è dispiaciuto non essere lì, hanno fatto una grande partita". Sul Var, oggetto di discussione nell'incontro di oggi, è chiaro: "È un buon aiuto per gli arbitri, adesso vediamo e valuteremo".