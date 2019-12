Sassuolo, De Zerbi amaro: "Non giochiamo belle partite per zero punti"

REGGIO EMILIA - Non può essere soddisfatto Roberto De Zerbi: il suo Sassuolo si è fatto rimontare dal Napoli, cadendo all'ultimo secondo per il gol di Elmas. Ecco le parole del tecnico emiliano a Sky Sport: "Dispiace, ma d'altronde facciamo fatica a fare quello step in più che deve fare una squadra che doveva chiudere il primo tempo con più di un gol di vantaggio. Dovevamo essere più furbi nei minuti finali. Ci deve spostare vincere o non vincere, pareggiare o perdere. Se non sposta, non si può fare questo lavoro. Lo scopo è il risultato, non è che facciamo tutto questo per giocare belle partite e portare a casa zero punti".

"Il Napoli resta una grande squadra, con grandi giocatori - prosegue De Zerbi - Noi siamo il Sassuolo, non è facile far risultato con gli azzurri, serve la partita quasi perfetta. Nel primo tempo l'avevamo fatta, senza subire niente. Non ci si può attaccare alla sfortuna. Bisogna vedere in anticipo questi palloni che sbucano, bisogna avere l'occhio, altrimenti prendi il gol".