Sassuolo, Consigli mette le pani sulla porta

SASSUOLO - La certezza di avere tutti i portieri pronti all'uso. De Zerbi ha avuto le risposte che cercava, traendo il meglio anche dall'emergenza come quando dopo l'infortunio di Consigli è toccato al giovane Turati e quindi al rientrante Pegolo, pure lui reduce da problemi fisici. Alla ripresa degli allenamenti, domenica, saranno valutate subito le condizioni del portiere titolare perché il rientro di Consigli è atteso per il 5 gennaio a Marassi contro il Genoa (da valutare pure Marlon, uscito durante la ripresa col Napoli per problemi muscolari, così come non è stato disponibile Berardi finito in tribuna, mentre Chiriches e Defrel dovrebbero rientrare ma non è dato sapere se riusciranno a farlo già in Liguria).

Riecco il Napoli: Gattuso trova la prima vittoria in rimonta

L'esordio di Turati, lo scorso 1° dicembre contro la Juve all'Allianz, ha permesso ai neroverdi di piazzarsi al 7° posto nella speciale classifica dei più giovani giocatori schierati titolari quest'anno. A guidare la classifica c'è l'Atalanta con Traoré che ha esordito a 17 anni e 3 mesi, al quale fanno seguito Esposito e Agoume dell'Inter. Turati, che ha esordito a 18 anni e 2 mesi, si piazza al 3° posto tra i più giovani portieri del decennio, superato solo da Donnarumma (16 anni e 8 mesi) e Scuffet (17 anni e 8 mesi).

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT