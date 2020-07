Sassuolo, De Zerbi: "Noi come il Barcellona? Gattuso ha fatto il furbo..."

NAPOLI - Roberto De Zerbi stasera mastica amaro: il suo Sassuolo ha fatto ben quattro gol al Napoli ma ciascuno di essi è stato annullato per fuorigioco. Non solo: i partenopei ne hanno fatti due e hanno vinto. Ecco le parole del tecnico emiliano a Dazn: "Non ho tanto da rimproverare, perché abbiamo fatto bene entrambi i tempi. Abbiamo creato tanto, anche l'1-0 di Hysaj è arrivato in una situazione un po' rivedibile, quello che posso chiedere è un po' di convinzione: pur avendo fatto bene tutto, con e senza palla, qualcosa in più possiamo fare. Siamo una squadra giovane, abbiamo tanti infortunati, ma chi c'era in campo oggi un po' di convinzione in più poteva mettercela". I rivali non erano senz'altro di seconda fascia: "Il Napoli è forte, gioca e pressa, ma anche noi abbiamo rubato dei palloni nella loro metà campo. A volte ci sta che tra due squadre aggressive a volte s'imposti il gioco da dietro e la palla venga intercettata; il gol di Caputo è arrivato così. Anche il Napoli ci ha pressato alto, fa parte del film della partita. Io parlo di convinzione non perché perdiamo o vinciamo. Io sono troppo innamorato dei miei giocatori e li ritengo molto più forti dell'opinione pubblica, se chiedo loro qualcosa in più è perché loro lo possono dare qualcosa in più. Non stiamo raccogliendo quello che potremmo, ma i ragazzi stanno facendo bene".

Hysaj e Allan per la festa del Napoli: Sassuolo ko e con quattro gol annullati!

"Se veniamo a Napoli e giochiamo contro il Napoli, non possiamo prendere il primo gol di Hysaj, su quell'azione lì, una palla persa, un raddoppio su cui ci siamo fatti saltare con facilità. La convinzione è anche nel trovare l'ultimo passaggio, Djuricic e Traorè sono stati liberati tanti volte tra le linee. Anche quella è convinzione, non solo nella scivolata. I primi 5 minuti siamo andati meglio del Napoli, poi siamo calati, forzando delle giocate ma anche nel primo tempo le occasioni sono arrivate. I fuorigioco? Mi fido che ci fossero, ma mi dicono che non fossero chilometrici, erano occasioni a tu per tu col portiere". De Zerbi conclude così: "Gattuso ha detto che siamo come il Barcellona? Ha fatto il furbo, noi non imitiamo nessuno. Conosciamo la nostra dimensione e dove possiamo arrivare, è chiaro che siamo ambiziosi. Corteggiato io? Non è un problema adesso, finiamo il campionato, se non ci saranno grandi capovolgimenti sarà un piacere rimanere con questa squadra, magari confermando i big".

