Sassuolo, De Zerbi: "Col Napoli avremmo meritato di vincere"

REGGIO EMILIA - Roberto De Zerbi non è soddisfatto del pareggio spettacolare maturato tra il suo Sassuolo e il Napoli. Ecco il suo parere a Dazn: “Se devo essere sincero, oggi abbiamo disputato una grande partita e avremmo meritato di vincere. Gli azzurri hanno grandi calciatori, ma la mia squadra meritava i tre punti per il gioco espresso e le chance da rete create. Dà fastidio non aver conquistato la vittoria, ce la saremmo meritata". Il sogno segreto degli emiliani resta l'Europa: "L'obiettivo rimane quello di far bene. Davanti a noi abbiamo sette squadre forti. Questo è un dato di fatto, ma non dev’essere una scusa per non dare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo ridurre la distanza con chi ci precede".