Sassuolo, Dionisi: "Dopo l'Inter serve equilibrio, ma vogliamo confermarci"

SASSUOLO - L'entusiasmo del Sassuolo per la vittoria ottenuta in casa dell'Inter una settimana fa non è ancora esaurito. La sfida che attende i neroverdi, che sabato affronteranno la Fiorentina, sarà altrettanto dura, come ha sottolineato il tecnico Alessio Dionisi in conferenza stampa: "I ragazzi hanno speso molto nella partita contro l’Inter - ammette - nei giorni successivi ci è voluto un po’ per riprenderci, non tutti i giorni si gioca con squadre così forti. Siamo riusciti a recuperare mentalmente e fisicamente, serve tutto per affrontare una formazione così forte come la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo. I viola hanno una grande identità e lo si è visto dall'inizio, stanno continuando su quella falsariga anche ora. Hanno cambiato un interprete importante, forse anche più di uno perché ha perso Vlahovic ma ha preso altri giocatori nuovi. Hanno elementi forti e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metteranno in difficoltà come all'andata ma, proprio come all'andata, se saremo consapevoli della nostra forza riusciremo a metterli in difficoltà. Bonaventura è un elemento di grande valore della loro rosa, ma non è l'unico. È un giocatore molto importante per la Fiorentina, per esperienza e qualità. Non sappiamo nemmeno se giocherà, ma di certo non penseremo solo a lui, cercheremo di limitarli come squadra. Non possiamo impedirgli di non fare niente, ma cercheremo di limitarli il più possibile per poterli mettere in difficoltà".