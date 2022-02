Sassuolo, Dionisi: "Vittoria meritata, ma possiamo crescere ancora"

REGGIO EMILIA - Seconda vittoria consecutiva per il Sassuolo , che dopo l' Inter batte anche la Fiorentina . Una doppietta che fa molto felice il tecnico neroverde Alessio Dionisi : "Non era facile dopo la vittoria di San Siro - ammette a Dazn l'allenatore del Sassuolo - c’era il rischio di approcciare male la partita perché ancora inebriati da quel risultato, ma non siamo caduti in questo errore. Loro ci hanno schiacciati dopo il nostro vantaggio e dopo il rosso a Bonaventura pensavamo di averla già vinta, ma credo la nostra sia una vittoria meritata per come abbiamo giocato. Sono contento per Defrel , a cui il gol mancava da un po’: lui di solito cerca l’assist, anche per questo merita questa rete importante. Perché siamo tornati al 4-3-3 a gara in corso? Non riuscivamo a gestire bene la palla e serviva alzare il baricentro per avere più palleggio senza ricorrere sempre alla verticalizzazione".

"Traoré da dicembre è cambiato a livello mentale"

Tra i protagonisti della serata Traoré e Consigli, l'uno per la rete che ha sbloccato il match, l'altro per come ha risposto agli attaccanti della Fiorentina in più di un'occasione: "Che giocatore sarà Traorè tra dieci anni? Mi interessa cosa sarà domani - sentenzia Dionisi - deve ancora dimostrare qualcosa, deve avere continuità sia in partita che in allenamento. La giovane età deve essere uno stimolo e non un ostacolo. Da dicembre è cambiato nella testa, anche se deve ancora crescere noi siamo contenti di dargli continuità finché gioca così. Consigli prima che un portiere è un uomo spogliatoio ed un capitano, merita tutta l’attenzione che ha viste le prestazioni di cui si rende protagonista. All’interno dello spogliatoio è sempre pronto a spronare i compagni: è stato uno dei primi che ho contattato dopo il mio arrivo ed è stato lui a dare a me la carica". In chiusura, Dionisi analizza uno di pochi aspetti negativi della prestazione del Mapei Stadium: "La nostra ambizione - spiega - è migliorarci, perché anche oggi abbiamo fatto due partite in una. Non possiamo permetterci i blackout senza palla visti con la Fiorentina: quando non abbiamo palla sembriamo più stanchi. Dobbiamo superare questo ostacolo e per crescere dobbiamo cercare continuità, a partire dalla prossima sfida col Venezia".