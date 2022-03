Sassuolo, cinque assenti per Dionisi

SASSUOLO - Secondo giorno di lavoro per il Sassuolo in vista della sfida di domenica pomeriggio in casa del Venezia. Alessio Dionisi è stato costretto nelle due sessioni di allenamento a rinunciare a Chiriches, Rogerio, Toljan, Djuricic e Defrel, match winner nell'ultima gioranta contro la Fiorentina, tutti costretti ad un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Per tutti gli altri il menù di giornata ha previsto lavoro tattico, sviluppo della manovra e partitella conclusiva, al termine della quale Dionisi ha dato appuntamento ai suoi per il pomeriggio di giovedì, quando riprenderà a preparare la sfida del Penzo.