Sassuolo: Rogerio recuperato, ma si ferma Chiriches

SASSUOLO - Alessio Dionisi non può ancora lavorare con il gruppo al completo. Il tecnico del Sassuolo ha ripotato in campo i suoi giocatori nel pomeriggio di martedì in vista della sfida con lo Spezia in programma venerdì al Mapei Stadium, ma ha dovuto svolgere l'allenamento senza Filip Djuricic, Jeremy Toljan, assenti ormai da diverse settimane, e Vlad Chiriches. Il difensore romeno ha svolto laovoro differenziato insieme ai due compagni, dunque non è ancora certo il suo impegno nell'anticipo di campionato. Chi, invece, punta a tornare in campo proprio contro i liguri è Rogerio, che insieme a Satalino è tornato ad allenarsi a pieno regime insieme al resto dei compagni. Nella mattinata di mercoledì è prevista una nuova seduta per i neroverdi, con Dionisi che inizierà a valutare l'undici da schierare contro lo Spezia a due giorni dal match.