Sassuolo, Dionisi: "Vogliamo riprendere chi ci sta davanti"

SASSUOLO - Alla vigilia della partita con lo Spezia , il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi non nasconde di volere dai suoi un risultato positivo. L'obiettivo dell'allenatore neroverde è sempre la continuità, come ripete da diversi mesi a questa parte: "Con lo Spezia sarà una gara insidiosa - sottolinea Dionisi in conferenza stampa - affronteremo una squadra che corre e riparte bene e che ci ha messo difficoltà all’andata. Domani abbiamo l’occasione di dare continuità e di raggiungere le squadre che ci sono davanti. Siamo stati bravi a dare continuità in queste partite e, anche se non sarà semplice, domani abbiamo il dovere e la volontà di provare ad agganciare chi ci precede. Contro lo Spezia sarà importante mettere in campo l’atteggiamento giusto, cosa che ultimamente stiamo avendo. Domani avremo di fronte un avversario di tutto rispetto che all’andata fu molto bravo a limitarci. Non so che partita faranno, ma la vittoria col Cagliari ha dato loro una spinta positiva. Fuori casa hanno vinto a Napoli e a San Siro contro il Milan : dobbiamo rispettarli. Ma non temerli, perché abbiamo le carte in regola per batterli. La partita di andata la tengo in conto fino ad un certo punto: non siamo la squadra di un girone fa, come non lo è lo Spezia . Chi al posto di Raspadori ? Abbiamo ancora un allenamento per decidere, ma di sicuro recuperiamo Chiriches mentre resta ancora fermo Djuricic ".

"Spero che la sosta sia proficua per il calcio italiano"

La sfida coi liguri arriva dopo il pareggio con la Salernitana che, in casa neroverde, ha lasciato un po' di amaro in bocca: "Veniamo dalla sfida di Salerno - sottolinea Dionisi - dove il bicchiere è mezzo pieno, vista la prestazione complessiva, che mezzo vuoto, perché abbiamo provato a vincerla fino alla fine ma la stanchezza e l’inferiorità numerica per quasi un tempo ce lo hanno impedito. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine ed è un peccato non aver vinto, però dobbiamo essere realisti: giocare in dieci e in casa loro sono due fatto che hanno avuto il loro peso". Dopo lo Spezia ci sarà tempo per tutti, Sassuolo compreso, di ricaricare le batterie in vista del rush finale della stagione: "L’arrivo della sosta è sempre un momento positivo - assicura Dionisi - e da italiano spero sia proficua per il nostro calcio. Arriva al momento giusto perché abbiamo tanti ragazzi che probabilmente andranno via, ci fa onore, fa onore al Sassuolo. Ora dobbiamo pensare alla gara, che proprio perché arriva prima della sosta non è mai semplice. Traore? Si sta allenando bene, anche se quando ne parlo bene succede il contrario in campo… Sta facendo bene ed è una conseguenza di quanto fa in settimana. Però può fare ancora meglio, sia in allenamento che in gara. Anche Frattesi è in crescita, nonostante ci fossero delle perplessità sulle sue possibilità di essere titolare in Serie A: si è ritagliato uno spazio importante. Gode della fiducia di tutti e deve essere bravo a mantenerla. Gli alti e bassi ci sono sempre, i giocatori devono saper vivere questi momenti continuando a lavorare e a fare bene".