SASSUOLO - "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026". Con questo comunicato ufficiale il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di contratto dell'attaccante azzurro, obiettivo di tante big italiane per la sessione estiva. Il prolungamento del contratto infatti non dovrebbe cambiare nulla in chiave mercato.