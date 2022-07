Sassuolo, ecco Thorstvedt : il norvegese che ricorda Milinkovic-Savic

Classe ’99, talento purissimo, paragonato a Milinkovic-Savic: è Kristian Thorstvedt il nuovo colpo del Sassuolo. Il centrocampista è atteso domani per le visite mediche di rito che anticipano la firma sul contratto. Pagato 10 milioni di euro e molto corteggiato in Europa, il norvegese abbina qualità tecniche a grande fisicità. Ha anche un buon fiuto per il gol oltre ad essere un prezioso uomo assist. Gli emissari dei neroverdi, ricordiamolo, lo seguono da tempo e per questo la trattativa è andata a dama in tempi relativamente brevi.