Raspadori al Napoli: il Sassuolo lo saluta con un video speciale

REGGIO EMILIA - "11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Grazie Jack per l’uomo che sei diventato e per le emozioni che ci hai regalato. Ti vogliamo bene!!!". Gratitudine, affetto e nostalgia, c'è tutto questo nel messaggio d'addio del Sassuolo per Raspadori, nuovo attaccante del Napoli. La dedica è stata pubblicata sul profilo Twitter del club neroverde insieme ad un video che racconta il percorso di "Raspa" dalle giovanili fino alla consacrazione in prima squadra e che mostra un baby Raspadori agli inizi della sua carriera. In undici anni la punta della Nazionale si è meritata il salto di qualità, convincendo il Napoli di Spalletti, dove ora può continuare la sua parabola ascendente.