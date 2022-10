L’attesa di Berardi, il Sassuolo freme

Ci risiamo con Mimmo Berardi, che è tornato suo malgrado a tenere in ansia il Sassuolo. Il nuovo infortunio, dopo aver superato il problema muscolare rimediato a fine agosto contro il Milan, si è manifestato rientrando contro l'Atalanta quando in campo al 59' per una ventina di minuti ha poi dovuto abbandonare chiedendo il cambio. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, dunque si è trattato solo di un grosso spavento con un affaticamento muscolare che ha indotto l'attaccante a fermarsi in tempo. Lo specifico programma di lavoro, modulato secondo i progressi, lascia aperta ogni considerazione, compresa la possibilità di non prendersi rischi lunedì sera contro il Verona. Il silenzio regna sovrano, come del resto è sempre in questi casi soprattutto quando c'è di mezzo Berardi: si vedrà al momento delle convocazioni, prospettando cautelativamente il rientro per la sfida col Napoli.