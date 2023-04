Sassuolo, Dionisi: "Pinamonti deve avere l'ambizione di fare di più"

SASSUOLO - Dopo la bella vittoria contro la Juve, sabato alle 15, per il Sassuolo, c'è l'ostacolo Salernitana all'Arechi. Come consuetudine, le parole pre-partita del tecnico neroverde, Alessio Dionisi. "Dopo la vittoria contro la Juve c'è il rischio che la squadra subisca il contraccolpo psicologico. Quindi, contro la Salernitana non voglio cali -spiega l'allenatore neroverde- in più sarà una partita doppiamente difficile, perchè sembra che in casa giochi con molti più giocatori. La squadra sta facendo buone prestazioni, per esempio anche contro il Verona, nonostante il ko. Non vado dietro solo ai risultati, giudico il complesso. La Salernitana? E’ una squadra in trend positivo, ha giocatori di qualità ed è allenata molto bene. Ha dimostrando continuità di risultati pur giocandosi posizioni di media classifica. Sarà sicuramente una sfida difficile. Ci ricordiamo bene dell’anno scorso, quando abbiamo iniziato la partita con il piede sbagliato e siamo finiti subito in svantaggio. Deve servirci da lezione per non ripetere lo stesso errore. Sicuramente la Salernitana in casa si trasforma, non che fuori casa giochi male perché comunque viene da una buona prestazione messa in campo a Torino. Il tifo sarà sicuramente un’arma in più che trascinerà i giocatori. Modulo Salernitana? Difficile che cambino, ma bisonga prestare attenzione, perchè possono cambiare pelle a partita in corso, così come è accaduto per esempio, contro l'Inter".