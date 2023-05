Dionisi: "Resto al Sassuolo senza Berardi e Frattesi? Ecco cosa penso"

SASSUOLO - In casa Sassuolo è andata in scena la consueta conferenza stampa della vigilia. Gli emiliani domani sera saranno ospiti della Sampdoria (ore 20.45), nella sfida valevole per la penultima giornata di campionato. Ecco le parole di Alessio Dionisi tecnico dei neroverdi: "Resto al Sassuolo anche senza Frattesi e Berardi? Chi lavora nel Sassuolo -ha detto Dionisi- sa quali sono gli obiettivi: mantenere la categoria e valorizzare i giocatori a disposizione. Come? Con il gioco. Se con il gioco vengono esaltati i giocatori raggiungendo il primo obiettivo, è normale. È normale che ci siano delle richieste, è normale anche per me sapere che la società potrebbe cederli, ma questo è uno stimolo in più che devono avere i ragazzi, fermo restando che chi è qua si deve sentire un privilegiato. Chi accetta di allenare questa squadra - ha concluso il tecnico neroverde- deve accettare queste cose, bisogna essere consapevoli di questo perché dall'altra parte non mi sembra che si capisca in pieno questo ricambio, ma è normale che ci sia, non mi sembra che la società sia statica, se cede compra e così sarà sempre".