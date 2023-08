Dopo il ko di Napoli (2-0), il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato il risultato ai microfoni di Dazn. Questo un passaggio di ciò che ha detto. Focus sul mercato: "Il mercato non aiuta le squadre come noi, i giocatori sono chiacchierati e hanno ambizioni. Ma non dobbiamo mai fermarci, perché i ragazzi devono capire che quello che hanno fatto non basta mai. Quello che si ricorda è l'ultima cosa che hai fatto. Chi non vuole far parte di questo gruppo è meglio che si metta da parte".