Il Sassuolo batte il Verona 3-1: Berardi si prende la scena

Sassuolo-Verona, la partita

I padroni di casa trovano il vantaggio in avvio grazie al centravanti Pinamonti che capitalizza al meglio un assist di Toljan. Il Sassuolo sembra in pieno controllo della partita, ma nella ripresa il Verona riporta il risultato in equilibrio grazie a una rete di Ngonge. Ma dopo il pareggio scaligero, sale in cattedra Berardi che prima firma il nuovo vantaggio del Sassuolo (64’) e poi blinda la vittoria realizzando un calcio di rigore a venti minuti dal termine.