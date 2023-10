Sassuolo, Dionisi dopo il Lecce: "Meritavamo di più, pari stretto"

LECCE - Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio in casa del Lecce (1-1). Ecco cosa ha detto: "Non siamo andati dietro alla confusione, sapevamo che in casa il Lecce mette tanto agonismo. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita subendo un po' di ripartenze. Fino al 50' il pari era giusto, dopo abbiamo preso il comando della partita e la sensazione era quella di poterla vincere".