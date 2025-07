Volpato: “Finalmente torno in serie A. Con il Sassuolo cresco”

C'è un tempo per la consacrazione. Chissà se sta arrivando per Cristian Volpato, fantasia al potere, tante qualità e la ricerca della continuità che può diventare la ricetta della felicità. Il jolly offensivo italo-australiano, che il 15 novembre compirà 22 anni, è tornato in Serie A con il Sassuolo vantando nell'ultima B uno score da record in fatto d’incisività, visti i 4 gol e 6 a