Laurienté, spettacolare capriola: il francese del Sassuolo è pronto a 'tuffarsi' nel prossimo campionato

ROMA - Sfumato il suo trasferimento al Sunderland, Armand Laurienté è carico in vista della sua quarta stagione con la maglia del Sassuolo , che con 18 gol nell'ultimo campionato di Serie B ha contribuito a riportare immediatemente in A dopo la retrocessione dello scorso anno .

Sassuolo, Laurienté pronto a 'tuffarsi' nel prossimo campionato

E dopo aver faticato in ritiro agli ordini di Fabio Grosso, che nell'ultima amichevole pareggiata 0-0 contro l'Empoli lo ha schierato titolare nel tridente completato da Berardi e Pinamonti, il 26enne attaccante francese ha mostrato un'invidiabile condizione fisica anche sui social, postando il video di una sua acrobazia acquatica: "recharged" ("ricaricato") ha scritto a corredo del filmato in cui lo si vede eseguire una capriola all'indietro dal bordo di un motoscafo per lui che, oltre che in mare, sembra già pronto a 'tuffarsi' nel prossimo campionato.