Sassuolo di nuovo in Serie A dopo una sola stagione in cadetteria e con l’esordio ormai alle porte: sabato al Mapei Stadium arriveranno i campioni d’Italia del Napoli . Alla vigilia, Fabio Grosso - confermato sulla panchina neroverde - ha parlato a Sky Sport: " Partiamo con l'obiettivo della salvezza , sarà una lotta difficile allargata a sei-sette squadre, ricca di insidie, ma sono molto fiducioso. Sarà una annata importante per me, per i ragazzi, per la società", ha spiegato l’allenatore.

Sassuolo, Grosso: "Laurienté potrebbe andare via. Per Matic parla la carriera"

Sul fronte mercato Grosso ha fatto il punto: "Manca ancora qualcosa ma abbiamo idee chiare". I riflettori restano puntati su Laurienté, tra possibili uscite, e sul nome di Matic per il centrocampo. "Laurientè ha avuto richieste, sono felice di averlo, ma sono consapevole del fatto, se questo è il suo desiderio, che potrebbe andare via. Matic? Per lui parla la sua carriera".

Le parole sul Napoli e la Nazionale

Poi lo sguardo va al debutto, subito in salita: sabato il Sassuolo se la vedrà con il Napoli, privo di Lukaku ma sempre temibile. "Affrontiamo una squadra molto forte, con un allenatore bravissimo che conosco bene. Ma ci sentiamo pronti anche per tenere testa a questo tipo di avversario". Infine, un pensiero alla Nazionale, di cui Grosso è stato protagonista nel trionfo del 2006: "Sono contento per Gattuso, conosco le qualità umane che può portare al movimento. Tifo per lui affinché tutti possiamo trarre beneficio dal suo lavoro. L'importante è ripartire, tornare ad essere quello che siamo stati".