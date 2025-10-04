Grosso e il siparietto con il giornalista: "Sassuolo a -3 dal primo posto? Guarda...". Poi spiega gli occhi chiusi durante il rigore

Nel post partita di Verona-Sassuolo , Fabio Grosso ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi e il momento della squadra neroverde, ora a quota 9 in classifica , grazie alla vittoria di misura del "Bentegodi". Al termine dei 90 minuti, non è passato inosservato il siparietto del tecnico degli emiliani con un giornalista, senza dimenticare gli "occhi chiusi" quando Pinamonti si è presentato dal dischetto a tu per tu con Montipò.

Grosso dopo Verona-Sassuolo: "Il rigore di Pinamonti? Il prossimo lo guarderò..."

Così Fabio Grosso ai microfoni di Dazn, tra la soddisfazione per la vittoria e il retroscena al momento del calcio di rigore di Pinamonti: "L'esultanza testimonia la difficoltà della gara, perché io conosco questo pubbli co e quanto sia difficile fare risultato qua. Ce lo teniamo stretto, siamo contentissimi sotto tanti punti di vista. Il siparietto sul rigore di Pinamonti? Non l'ho guardato, mi son rilassato, ho recuperato un po' di energie, perché poi c'è da metterne. Dobbiamo costruirci, sappiamo che possiamo fare tanti passi avanti, in quel momento non l'ho guardato, altre volte l'ho guardato, non sono metodico sotto questo punto di vista. Mi piace variare. Il prossimo lo guarderò visto l'esito...", ha raccontato con il sorriso.

Grosso e il siparietto in conferenza: "-3 dal primo posto? Guarda, sorvolo..."

Sassuolo a -3 dal primo posto in classifica, ma l'obiettivo primario dei neroverdi resta la salvezza. E Grosso lo sa bene: "Primo posto a -3? Guarda, su questo sorvolo... Faccio i complimenti al Verona, so quanto è difficile venire qua e vincere. Abbiamo creato opportunità sia nel primo tempo che nel secondo, soffrendo un po' nel finale, anche se abbiamo l'opportunità per chiuderla".