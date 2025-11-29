Como, vittoria e magie: Fabregas in zona Champions, Nico Paz è mostruoso 

Non si ferma il cammino sontuoso del Como, che continua a sognare l'Europa e difende magistralmente la sua sesta posizione. I lariani sconfiggono infatti il Sassuolo tra le mura amiche del Sinigaglia, vincendo 2-0 con un gol per tempo. Spinge sin dal via la formazione di Cesc Fabregas , in un avvio dai ritmi altissimi e dalle sovrapposizioni frenetiche nella zona offensiva. Il Como si costruisce la prima occasione e la spreca, con Alberto Moreno , ma colpisce al 14'. Lo schema da calcio piazzato orchestrato dalla panchina è vincente, col pallone perfetto di Caqueret per Douvikas : il greco anticipa Muharemovic e sigla l'1-0. Da qui in poi la partita è in discesa per il Como, che si limita a gestire i ritmi della sfida e il possesso palla contro un Sassuolo che non calcia mai in porta nel primo tempo. Pochissima pericolosità da Laurientè e Berardi , mentre Nico Paz è on fire: l'argentino sfiora l'eurogol con una magistrale rovesciata.

Nico Paz, magie anche nella ripresa

Si va dunque al riposo sull'1-0 per il Como e l'avvio della ripresa è da incubo per il Sassuolo, che perde Berardi (problema muscolare) e subisce gol. I neroverdi si distraggono infatti sulla stupenda palla filtrante di Nico Paz, che mette Alberto Moreno davanti alla porta. Il terzino anticipa un disattento Muric, che non si intende con Idzes e sbaglia l'uscita, e chiude i giochi sul 2-0. Fabregas ruota i suoi uomini con tre cambi e, paradossalmente, la mossa fa uscire mentalmente il Como dalla sfida. Il Sassuolo si risveglia infatti all'improvviso e, dopo aver colpito per la prima volta in porta, ha due grandi occasioni: Muharemovic colpisce alto, spreca anche Volpato. Dopo questi due sussulti il Como (che si copre con Kempf) riprende il controllo della sfida. Finisce dunque 2-0 per i lombardi, che salgono a quota 24 punti agganciando temporaneamente Inter e Bologna: sempre sugli scudi Nico Paz, che sale a quota cinque gol e cinque assist. Si ferma a quota 17 punti, invece, il Sassuolo di Grosso: deludenti gli ospiti.