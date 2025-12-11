Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Sassuolo, il calendario ufficiale 2026 dedicato a "Un gol a quattro zampe"

Iniziativa benefica del club emiliano: gli scatti vedono protagonisti cani e gatti ospiti della struttura "Punto&Virgola", canile e gattile intercomunale di Formigine-Magreta
3 min
Il Sassuolo Calcio ha presentato il Calendario ufficiale 2026 realizzato insieme al Canile e Gattile intercomunalePunto&Virgola” di Formigine–Magreta, un progetto che unisce sport, territorio e impegno sociale dando così continuità l’iniziativa avviata nel novembre 2024. Protagonisti degli scatti sono stati i cani e i gatti attualmente ospiti della struttura, ritratti accanto ai calciatori e alle calciatrici delle Prime Squadre neroverdi.

"Un gol a quattro zampe"

Il calendario rientra nell’iniziativa “Un gol a quattro zampe”, nata con l’obiettivo di promuovere l’adozione di animali abbandonati o maltrattati. Attraverso contenuti fotografici e video realizzati con il coinvolgimento dei giocatori e delle giocatrici, il progetto ha raccontato le storie dei tanti animali in attesa di una seconda possibilità e di una nuova famiglia. Durante la stagione 2024/25, l’iniziativa ha contribuito a favorire numerose adozioni e ha generato una forte risposta da parte del pubblico, aumentando la sensibilità su un tema di grande attualità sociale. Per proseguire e amplificare il progetto, il Club ha scelto di realizzare un calendario dedicato agli ospiti del canile-gattile che ancora cercano una famiglia. Ogni mese un binomio speciale, un animale e un volto neroverde che, mettendosi in gioco con entusiasmo, hanno voluto sostenere il progetto e diffondere un messaggio di cura e responsabilità.

Il ricavato in beneficenza

L’intero ricavo proveniente dalla vendita del calendario sarà devoluto in beneficenza all’Associazione 4 Zampe per l’Emilia ODV, che si occupa delle attività di cura, accoglienza e recupero degli animali presenti nella struttura Canile e Gattile “Punto&Virgola” di Magreta (MO). A promuovere l’iniziativa l’Associazione nazionale LAV, partner d’eccezione che da quasi 50 anni lavora per l'affermazione dei diritti animali e combatte ogni forma di sfruttamento animale, e Chico, il cagnolino che con le sue avventure e i suoi simpatici video ha conquistato grandi e piccini ed è ormai entrato a far parte della famiglia neroverde. Il calendario, disponibile in doppio formato, è in vendita già da mercoledì 10 dicembre al costo di 15,00 euro per la versione da muro e 10,00 euro per la versione da tavolo. Sarà possibile acquistarlo presso il Sassuolo Official Store di Piazza Giuseppe Garibaldi 15, a Sassuolo, e sullo Store online ufficiale del club.

Dove acquistarlo: store.sassuolocalcio.it. Per maggiori informazioni visita il sito: www.sassuolocalcio.it

