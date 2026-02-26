Sassuolo, Pedro Felipe: "Qui tanti giovani forti. Ecco chi mi ha aiutato alla Juve"
Pedro Felipe si presenta. Il neo difensore del Sassuolo, arrivato alla corte di Fabio Grosso nelle ultime ore del mercato invernale, si è presentato ai tifosi neroverdi, raccontando le tappe della sua giovane carriera, già caratterizzata da un infortunio importante. Poi, il Palmeiras e la chiamata della Juventus, prima di approdare in Emilia per affrontare la Serie A da protagonista.
La storia di Pedro Felipe: dal Vitoria all'infortunio al ginocchio
Pedro Felipe si è raccontato al canale ufficiale del Sassuolo, tra i primi passi nel mondo del calcio e la sua crescita in Brasile: "ll calcio è la mia vita da quando sono piccolo, il Vitoria mi ha aiutato tanto, sono cresciuto e poi da lì il calcio è diventato il mio lavoro. L'Italia è un altro Paese, un'altra lingua, un altro ambiente, non ero abituato al freddo. Mamma mia, quando son venuto qui faceva molto freddo, chiamavo anche mia madre e le dicevo che stavo male. L'infortunio al ginocchio? Quando mi sono rotto il crociato, era una roba che non passava mai. Non sapevo come uscire da quel momento, ma è qualcosa che deve farti diventare più forte, uscendone con le persone che ti sono vicino. Poi tornare dopo 10 mesi, segnare in una partita ufficiale, sentire quelle emozioni, è stato un momento molto speciale per me".
L'approdo alla Juve e il trasferimento al Sassuolo
Dall'esperienza nella Juve Next Gen alla chiamata del Sassuolo: "L'arrivo alla Juve? Momento molto importante per me, dove ho iniziato a crescere, perché sei nella seconda squadra ma se fai bene hai la possibilità di andare con quei giocatori lì. In tanti mi hanno aiutato, da Bremer a Cabal, Locatelli, tutti mi hanno dato una mano. Quando ti alleni con loro, ti accorgi che sono forti come calciatori e come persone. Il Sassuolo? Ho trovato una bella squadra, con giocatori forti, con tanti giovani e un allenatore che mi ha aiutato tanto sin dal primo momento. È un gruppo molto compatto, molto unito, mi trovo molto bene", parola di Pedro Felipe.