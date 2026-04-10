Muric: "A Grosso devo tutto, vorrei restare al Sassuolo"

Facciamo che quelle di Arijanet Muric siano le migliori mani dopo le vostre. Il ventisettenne portiere montenegrino con cittadinanza kosovara sta pesando tanto nella stagione positiva del Sassuolo, che valuta il da farsi sul prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni con l’Ipswich Town.

Muric, è più orgoglioso del primato in Serie A con 112 parate o dei 6 clean sheet?