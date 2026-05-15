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Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Laurienté fino al 2029

I dettagli dell'accordo sottoscritto dal club neroverde e dall'esterno offensivo francese
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TagsLaurientéSassuoloSerie A
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Ora è ufficiale: Armand Laurienté rinnova con il Sassuolo fino al 30 giugno 2029. Prolungato, dunque, l'accordo che sarebbe scaduto nel 2027. L'esterno offensivo francese si è reso protagonista di un'altra importante stagione alla corte di Fabio Grosso, mettendo a referto finora 6 reti e 9 assist nel corso di questo campionato. L'anno scorso, invece, 18 reti e 5 assist in Serie B, al termine della cavalcata trionfale dei neroverdi.

Sassuolo, Laurienté rinnova fino al 2029: la nota ufficiale

Questa la nota ufficiale del Sassuolo, che ha annunciato così il prolungamento di contratto di Laurienté: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029. Arriva a Sassuolo nell’estate del 2022, e nella prima stagione in Italia l’attaccante francese mette subito in mostra le sue qualità con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist l’anno seguente. Nell’annata di Serie B, Laurienté è protagonista indiscusso del campionato: 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, numeri che trascinano il Sassuolo di nuovo in massima serie e consegnano ad Armand il premio come MVP della Serie BKT 2024/2025. Nella stagione in corso l’ala neroverde continua ad entrare nel tabellino, arrivando a superare la sua prima annata di Serie A: 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, conditi da ben 5 premi “uomo partita” (Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese, Sassuolo-Milan)".

Laurienté: "Per me questo club rappresenta davvero molto"

Così Armand Laurienté a margine del rinnovo con il Sassuolo: "Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità. Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo".

 

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