Grosso lascia il Sassuolo, è sempre più vicino alla Fiorentina: il comunicato ufficiale

Fabio Grosso lascia il Sassuolo : il club ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore. Il campione del mondo del 2006 lascia i neroverdi dopo due stagioni in panchina, un campionato di Serie B vinto e un decimo posto finale in Serie A da neopromossa. L'allenatore è pronto a lasciare l'ambiente Sassuolo per firmare con la Fiorentina. Dopo che l'allenatore è stato liberato con il benestare della famiglia Quinzi, ora si passerà alla ratica formale dell'accordo con la Fiorentina .

Grosso lascia il Sassuolo: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato del Sassuolo sulla rescissione con Grosso: "Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera".

Grosso-Fiorentina, i dettagli del contratto

Dopo l'accordo verbale già trovato tra le parti e la ratifica formale, Grosso entro la fine della settimana sarà annunciato dalla Fiorentina, che nel frattempo dovrà salutare Paolo Vanoli. Ufficialità attesa entro la fine di questa settimana dato che all'inizio della prossima Paratici e Ferrari voleranno in America per confrontarsi con la proprietà sulla prossima stagione. Sulla carta il club ha un accordo con l'allenatore per un biennale a 1,2 milioni l’anno, che contiene l’opzione a favore della Fiorentina di estenderlo a una terza.