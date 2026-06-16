Sassuolo, al via l'era post-Carnevali: Veronica Squinzi nuovo amministratore delegato e direttore generale
Sono giorni di rivoluzione in casa Sassuolo. Dopo la separazione da Fabio Grosso e la decisione di affidare la panchina ad Alberto Aquilani, l'addio dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, ha costretto il club neroverde a dover rivedere anche il proprio organigramma societario. Al posto di Carnevali è stata nominata Veronica Squinzi.
Veronica Squinzi nuovo ad del Sassuolo, Marco Squinzi vicepresidente
Veronica Squinzi, già amministratore delegato e direttore dello sviluppo globale del Gruppo Mapei, è stata nominata non solo amministratore delegato, ma anche direttore generale del Sassuolo. A darne notizia è stato lo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale: "Mapei SpA, nell’ambito dell’assemblea della controllata US Sassuolo Calcio, ha deliberato il seguente organigramma:
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Carlo Rossi
Vicepresidente e Consigliere: Marco Squinzi
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Veronica Squinzi"
Il nuovo organigramma del Sassuolo nell'era post-Carnevali
Un'eredità importante, quella raccolta da Veronica Squinzi, che assume il ruolo che per dodici anni è stato di Giovanni Carnevali. La famiglia Squinzi ha deciso così di prendere il controllo operativo diretto del Sassuolo, come testimoniato anche dalla presenza di Marco Squinzi come Vicepresidente e Consigliere.