Sassuolo, al via l'era post-Carnevali: Veronica Squinzi nuovo amministratore delegato e direttore generale

Sono giorni di rivoluzione in casa Sassuolo . Dopo la separazione da Fabio Grosso e la decisione di affidare la panchina ad Alberto Aquilani , l'addio dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali , passato alla Juventus , ha costretto il club neroverde a dover rivedere anche il proprio organigramma societario . Al posto di Carnevali è stata nominata Veronica Squinzi .

Veronica Squinzi nuovo ad del Sassuolo, Marco Squinzi vicepresidente

Veronica Squinzi, già amministratore delegato e direttore dello sviluppo globale del Gruppo Mapei, è stata nominata non solo amministratore delegato, ma anche direttore generale del Sassuolo. A darne notizia è stato lo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale: "Mapei SpA, nell’ambito dell’assemblea della controllata US Sassuolo Calcio, ha deliberato il seguente organigramma:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Carlo Rossi

Vicepresidente e Consigliere: Marco Squinzi

Amministratore Delegato e Direttore Generale: Veronica Squinzi"



Il nuovo organigramma del Sassuolo nell'era post-Carnevali

Un'eredità importante, quella raccolta da Veronica Squinzi, che assume il ruolo che per dodici anni è stato di Giovanni Carnevali. La famiglia Squinzi ha deciso così di prendere il controllo operativo diretto del Sassuolo, come testimoniato anche dalla presenza di Marco Squinzi come Vicepresidente e Consigliere.