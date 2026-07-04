Aquilani e le bellissime parole su De Rossi: "Siamo cresciuti insieme, l'ho sentito e..."

" Sono felice e onorato di essere qui , è un posto che ho conosciuto da calciatore dove ho potuto apprezzare tutte queste qualità che sono state elencate, qualità rare oggi nel mond del calcio". Così Alberto Aquilani ha esordito nel corso della sua conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Sassuolo . Per il tecnico, reduce dalla sconfitta in finale playoff con il Catanzaro, si tratta di un ritorno in neroverde, maglia che ha già indossato da calciatore: "Arrivo da un ruolo differente e spero che restino gli aggettivi che hanno utilizzato. Ringrazio il presidente e il direttore per l'incredibile opportunità che mi è stata data".

Aquilani si presenta: "Sassuolo? Una scelta naturale"

Aquilani ha spiegato il motivo per cui ha scelto Sassuolo: "Una scelta naturale. Ho avuto modo di parlare con altri club, io mi sento vicino al Sassuolo e alla famiglia Squinzi come pensiero. Quanto credi in determinate cose il lavoro può risultare più semplice". In neroverde ha giocato sei mesi nel 2017: "Nella mia prima esperienza questo centro sportivo, e nonostante non fosse quello un centro sportivo all'avanguardia si lavorava bene perché ci sono sempre state persone che te lo permettevano. Adesso c'è un centro sportivo di livello". Successivamente, Aquilani ha ribadito la sua ammirazione per Roberto De Zerbi, oggi al Tottenham: "Lo stimo, abbiamo condiviso qualcosa, nelle sue squadre ho sempre riconosciuto qualcosa che mi stimolasse".

Aquilani: "Catanzaro, volevo regalare un sogno. Serie A? Porto entusiasmo, desiderio"

Aquilani è reduce dalla sconfitta in finale persa dal suo Catanzaro con il Monza: "Mi rimarrà dentro per sempre, non è stata solo una partita, si sono unite varie emozioni. È stato un percorso meraviglioso, immagino che tanti possano guardare solo il cappello finale che è quella partita ma per arrivare a giocarci quella partita c'è stato tanto, un percorso fatto anche di aspetti umani e che io mi porto dietro. Avevo la voglia di regalare un sogno a un popolo che si merita qualcosa di più. Per loro era sfuggito un sogno, di fare la A, e il mio pensiero andava a loro. Quello rimane lì e quello che sta iniziando adesso resta una nuova pagina". Per Aquilani, infatti, si tratta della prima esperienza in panchina in Serie A: "Porto entusiasmo, desiderio. L'ambizione di allenare in Serie A la ho da quando sono piccolo. Per me oggi è motivo d'orgoglio".

Le idee di Aquilani e l'eredità di Grosso

Il tecnico ha preso il posto di Grosso, passato alla Fiorentina: "Non ho sentito Fabio. Lascia un'eredità importante. Quando arriva un nuovo tecnico si riparte da zero o quasi perché ogni allenatore porta la sua metodologia ma quello che ha fatto lui lascia grandi cose". Proprio riguardo a che cosa porterà, Aquilani ha aggiunto: "Ho delle idee da proporre ma non ho un mio calcio. Ho delle idee chiare che mi piacerebbe trasferire a tutti i componenti del club, alla squadra, ai tifosi. Il calcio oggi è in evoluzione, va avanti, ti deve porre curiosità giornaliera e questo si lega a un gruppo coeso che si crea in maniera forte perché se si condivide poi l'idea si possono avere più risultati". Sul modulo: "Questa squadra è abituata a giocare a 4, io non vengo e dico voglio giocare a 3, sicuramente i principi di gioco sono chiari e in base a quello che sarà decideremo".