Sassuolo-Alta Anaunia diretta: segui la prima amichevole di Aquilani LIVE

17:36

La formazione ufficiale del Sassuolo

Ecco l'undici scelto da Aquilani per il primo tempo:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Ciervo, Odenthal, Macchioni, Doig; Iannoni, Lipani, Bakola; Nuamah, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

17:27

Sassuolo, ieri doppio allenamento

Oggi il test con l'Alta Anaunia, formazione di Prima Categoria, ieri doppio allenamento per i neroverdi impegnati nel ritiro di Ronzone: la mattina, dopo un iniziale riscaldamento e del lavoro di prevenzione in palestra, la sessione è proseguita con esercitazioni specifiche per reparto e lavoro metabolico a secco. Nel pomeriggio, messa in azione e possesso palla hanno aperto l’allenamento del Sassuolo, che poi si è concluso con esercitazioni tecnico tattiche e una partita a campo ridotto.

17:14

Aquilani, prove di 4-3-3

Sarà il primo test estivo per il nuovo Sassuolo di Alberto Aquilani, con l'ex Roma che arriva dalla splendida esperienza di Catanzaro: previste prove di 4-3-3, sistema di gioco su cui sta lavorando in questi primissimi giorni della pre-season.

17:00

Il Sassuolo saluta Muharemovic

Non parteciperà all'amichevole odierna il difensore Muharemovic, ormai promesso sposo del Leeds. LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

16:50

Sassuolo-Alta Anaunia

Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Sassuolo e Alta Anaunia è in programma alle ore 18:00.

Ronzone, Val di Non - Italia