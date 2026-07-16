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Sassuolo-Alta Anaunia diretta: segui la prima amichevole di Aquilani LIVE

Sassuolo-Alta Anaunia diretta: segui la prima amichevole di Aquilani LIVE

I neroverdi scendono in campo per il primo test stagionale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsSassuolo-Alta Anauniaamichevoli estive
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Dopo i primi giorni di ritiro a Ronzone, in Val di Non, ecco la prima partita del nuovo ciclo del Sassuolo (QUI IL CALENDARIO DELLA SERIE A) targato Alberto Aquilani. I neroverdi, infatti, affronteranno l'Alta Anaunia (squadra di Prima Categoria) nella prima amichevole stagionale dopo gli ultimi due anni vissuti con Fabio Grosso, oggi alla Fiorentina: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

17:36

La formazione ufficiale del Sassuolo

Ecco l'undici scelto da Aquilani per il primo tempo:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Ciervo, Odenthal, Macchioni, Doig; Iannoni, Lipani, Bakola; Nuamah, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.

17:27

Sassuolo, ieri doppio allenamento

Oggi il test con l'Alta Anaunia, formazione di Prima Categoria, ieri doppio allenamento per i neroverdi impegnati nel ritiro di Ronzone: la mattina, dopo un iniziale riscaldamento e del lavoro di prevenzione in palestra, la sessione è proseguita con esercitazioni specifiche per reparto e lavoro metabolico a secco. Nel pomeriggio, messa in azione e possesso palla hanno aperto l’allenamento del Sassuolo, che poi si è concluso con esercitazioni tecnico tattiche e una partita a campo ridotto.

17:14

Aquilani, prove di 4-3-3

Sarà il primo test estivo per il nuovo Sassuolo di Alberto Aquilani, con l'ex Roma che arriva dalla splendida esperienza di Catanzaro: previste prove di 4-3-3, sistema di gioco su cui sta lavorando in questi primissimi giorni della pre-season.

17:00

Il Sassuolo saluta Muharemovic

Non parteciperà all'amichevole odierna il difensore Muharemovic, ormai promesso sposo del Leeds. LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

16:50

Sassuolo-Alta Anaunia

Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Sassuolo e Alta Anaunia è in programma alle ore 18:00.

Ronzone, Val di Non - Italia

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

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