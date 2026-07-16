Sassuolo-Alta Anaunia diretta: segui la prima amichevole di Aquilani LIVE
Dopo i primi giorni di ritiro a Ronzone, in Val di Non, ecco la prima partita del nuovo ciclo del Sassuolo (QUI IL CALENDARIO DELLA SERIE A) targato Alberto Aquilani. I neroverdi, infatti, affronteranno l'Alta Anaunia (squadra di Prima Categoria) nella prima amichevole stagionale dopo gli ultimi due anni vissuti con Fabio Grosso, oggi alla Fiorentina: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
17:36
La formazione ufficiale del Sassuolo
Ecco l'undici scelto da Aquilani per il primo tempo:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Ciervo, Odenthal, Macchioni, Doig; Iannoni, Lipani, Bakola; Nuamah, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.
17:27
Sassuolo, ieri doppio allenamento
Oggi il test con l'Alta Anaunia, formazione di Prima Categoria, ieri doppio allenamento per i neroverdi impegnati nel ritiro di Ronzone: la mattina, dopo un iniziale riscaldamento e del lavoro di prevenzione in palestra, la sessione è proseguita con esercitazioni specifiche per reparto e lavoro metabolico a secco. Nel pomeriggio, messa in azione e possesso palla hanno aperto l’allenamento del Sassuolo, che poi si è concluso con esercitazioni tecnico tattiche e una partita a campo ridotto.
17:14
Aquilani, prove di 4-3-3
Sarà il primo test estivo per il nuovo Sassuolo di Alberto Aquilani, con l'ex Roma che arriva dalla splendida esperienza di Catanzaro: previste prove di 4-3-3, sistema di gioco su cui sta lavorando in questi primissimi giorni della pre-season.
17:00
Il Sassuolo saluta Muharemovic
Non parteciperà all'amichevole odierna il difensore Muharemovic, ormai promesso sposo del Leeds. LE CIFRE DELL'OPERAZIONE
16:50
Sassuolo-Alta Anaunia
Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Sassuolo e Alta Anaunia è in programma alle ore 18:00.
Ronzone, Val di Non - Italia