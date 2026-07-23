Sassuolo, Pinamonti esclusivo: “Aquilani, Muharemovic e il futuro: dico tutto”

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Il piccolo Adam se la spassa, gattona a più non posso e ha la casa piena di palloni su misura. Il papà, Andrea Pinamonti, avrà mica in testa di volerlo centravanti? «Chissà, vedremo. Intanto lasciamolo crescere», confessa dal ritiro di Ronzone, a una ventina di chilometri dalla casa di famiglia a Cles, il ventisettenne attaccante del Sassuolo, mettendo nel mirino il primo compleanno del primogenito, il prossimo 25 settembre.<
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