Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sassuolo, Pinamonti esclusivo: “Aquilani, Muharemovic e il futuro: dico tutto” © LAPRESSE

Sassuolo, Pinamonti esclusivo: “Aquilani, Muharemovic e il futuro: dico tutto”

L’attaccante si racconta e parla del nuovo allenatore: “Tanto possesso palla, è interessante”
Massimo Boccucci
1 min
TagsPinamontiSassuolo
Sassuolo

Sassuolo

Tutte le notizie sulla squadra

Il piccolo Adam se la spassa, gattona a più non posso e ha la casa piena di palloni su misura. Il papà, Andrea Pinamonti, avrà mica in testa di volerlo centravanti? «Chissà, vedremo. Intanto lasciamolo crescere», confessa dal ritiro di Ronzone, a una ventina di chilometri dalla casa di famiglia a Cles, il ventisettenne attaccante del Sassuolo, mettendo nel mirino il primo compleanno del primogenito, il prossimo 25 settembre. 

<

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS