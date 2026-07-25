Caso Volpato, la posizione del Sassuolo: "Ci ha dato la sua versione, aspettiamo la decisione degli organi competenti"

La posizione del Sassuolo sul caso Volpato

Il dirigente neroverde ha spiegato la posizione del club, invitando alla prudenza in attesa degli sviluppi: "La posizione della società è normalissima: anche noi abbiamo appreso la notizia dagli organi di stampa, ovviamente ci siamo attivati per capire come fosse andata questa faccenda e ci siamo interfacciati con Cristian, ci ha dato la sua versione, ma siamo consapevoli di dover aspettare tutte le procedure: tutti gli organi competenti faranno il loro percorso per capire cosa sia successo. Noi dobbiamo cercare di aspettare i vari verdetti".