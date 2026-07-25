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Caso Volpato, la posizione del Sassuolo: "Ci ha dato la sua versione, aspettiamo la decisione degli organi competenti"

Il calciatore sarebbe risultato positivo alla cocaina in seguito a un controllo della polizia di Sydney
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Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, è intervenuto dal ritiro di Ronzone per commentare il caso che coinvolge Cristian Volpato, finito al centro dell'attenzione dopo le notizie provenienti dall'Australia sulla presunta positività alla cocaina in seguito a un controllo della polizia di Sydney.

La posizione del Sassuolo sul caso Volpato

Il dirigente neroverde ha spiegato la posizione del club, invitando alla prudenza in attesa degli sviluppi: "La posizione della società è normalissima: anche noi abbiamo appreso la notizia dagli organi di stampa, ovviamente ci siamo attivati per capire come fosse andata questa faccenda e ci siamo interfacciati con Cristian, ci ha dato la sua versione, ma siamo consapevoli di dover aspettare tutte le procedure: tutti gli organi competenti faranno il loro percorso per capire cosa sia successo. Noi dobbiamo cercare di aspettare i vari verdetti".

Il punto sul mercato

Palmieri ha poi fatto il punto anche sul mercato del Sassuolo: "È un po' bloccato in generale, abbiamo diverse trattative in corso ma abbiamo anche già riscattato Muric e Walukiewicz. Cercheremo di mettere Aquilani nelle migliori condizioni per fare un buon campionato anche se il nostro obiettivo primario resta la salvezza".

 

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