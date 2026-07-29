Test negativi per Volpato dopo la presunta positività alla cocaina. Il Sassuolo: "È tornato ad allenarsi in gruppo"

Dopo le indiscrezioni arrivate dall' Australia su una presunta positività alla cocaina , il Sassuolo ha fatto chiarezza sulla situazione di Cristian Volpato . Il club neroverde ha infatti reso noto che tutti gli accertamenti effettuati dall'attaccante hanno dato esito negativo , smentendo di fatto quanto emerso nei giorni scorsi.

Sassuolo, test negativi per Volpato

Attraverso una nota ufficiale, la società ha spiegato che il giocatore è già rientrato regolarmente ad allenarsi con il gruppo dopo essersi sottoposto a ulteriori controlli: "Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo".