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Test negativi per Volpato dopo la presunta positività alla cocaina. Il Sassuolo: "È tornato ad allenarsi in gruppo"

Pochi giorni fa il calciatore italo-australiano era stato fermato a Sydney dalla polizia ed era risultato positivo al drug test
2 min
TagsSassuoloVolpatoSerie A
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Dopo le indiscrezioni arrivate dall'Australia su una presunta positività alla cocaina, il Sassuolo ha fatto chiarezza sulla situazione di Cristian Volpato. Il club neroverde ha infatti reso noto che tutti gli accertamenti effettuati dall'attaccante hanno dato esito negativo, smentendo di fatto quanto emerso nei giorni scorsi.

Sassuolo, test negativi per Volpato

Attraverso una nota ufficiale, la società ha spiegato che il giocatore è già rientrato regolarmente ad allenarsi con il gruppo dopo essersi sottoposto a ulteriori controlli: "Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo".

 

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