Presunta positività alla cocaina per Volpato: il giocatore del Sassuolo dovrà pagare una multa

La vettura di Volpato (una BMW) aveva raggiunto i 109 km/h in una strada che aveva un limite di 60. Per questo motivo, la polizia lo ha immediatamente sottoposto all'alcol test, risultato negativo. Il giocatore, però, sarebbe invece risultato positivo alla cocaina, secondo quanto riportato dai media australiani. Volpato si è sempre dichiarato innocente , sostenendo di non aver mai assunto consapevolmente la sostanza.

Gli esami fatti in Italia hanno dato sempre esito negativo. Dovrà però pagare una multa

Tornato in Italia, Volpato si è sottoposto a nuovi test, che hanno dato esito negativo, come annunciato dal Sassuolo con una nota: "Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo". Alla fine, la vicenda si è conclusa con il calciatore costretto a pagare una multa. In questo avvio di stagione Volpato è sceso in campo in 3 occasioni in Serie A, segnando una rete. Un gol in due partite, invece, lo score della Coppa Italia.