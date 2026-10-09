Berardi e la moglie eroi per un giorno: soccorso uno studente colto da malore

Domenico Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi hanno soccorso uno studente colto da malore all'interno di un autobus a Modena. L'episodio, raccontato sulle colonne de "Il Resto del Carlino" e della "Gazzetta di Modena", è accaduto mercoledì 7 ottobre intorno alle 13 nella città emiliana. La moglie del capitano neroverde, in possesso di un patentino Dae e soprattutto grazie alle competenze nel primo soccorso, ha deciso assieme al marito di assistere il giovane in attesa che sul posto giungesse il 118 per tutte le procedure del caso, cosa effettivamente avvenuta nel giro di qualche minuto. I due coniugi, presenti all'interno di un locale della zona, hanno notato l'agitazione generale che si era creata attorno al mezzo di trasporto pubblico e hanno scelto di intervenire.