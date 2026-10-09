Berardi e la moglie eroi per un giorno: soccorso uno studente colto da malore
Domenico Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi hanno soccorso uno studente colto da malore all'interno di un autobus a Modena. L'episodio, raccontato sulle colonne de "Il Resto del Carlino" e della "Gazzetta di Modena", è accaduto mercoledì 7 ottobre intorno alle 13 nella città emiliana. La moglie del capitano neroverde, in possesso di un patentino Dae e soprattutto grazie alle competenze nel primo soccorso, ha deciso assieme al marito di assistere il giovane in attesa che sul posto giungesse il 118 per tutte le procedure del caso, cosa effettivamente avvenuta nel giro di qualche minuto. I due coniugi, presenti all'interno di un locale della zona, hanno notato l'agitazione generale che si era creata attorno al mezzo di trasporto pubblico e hanno scelto di intervenire.
Berardi e la moglie eroi per un giorno: soccorso uno studente colto da malore
"Berardi e la moglie non hanno avuto un attimo di esitazione - ha raccontato il titolare del locale nel quale stava pranzando il giocatore del Sassuolo - e questo ha fatto sì che la situazione si risolvesse per il meglio. Vengono spesso qui, la prossima volta che li vedrò farò loro i complimenti per la prontezza ed il senso civico dimostrati". Il giovane si sarebbe poi ripreso, non riportando particolari conseguenze a seguito del malore. L'estate scorsa, peraltro, sempre Domenico Berardi si era reso protagonista di un episodio simile, soccorrendo un ragazzo a Forte dei Marmi dopo una rovinosa caduta in bicicletta sul lungomare.
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