Francesca Fantuzzi, moglie di Berardi: "Soccorrere lo studente? Era una crisi epilettica, non abbiamo esitato un attimo. Ma tutti dovrebbero essere preparati"

Francesca Fantuzzi , 31 anni, moglie di Domenico Berardi è - anche - un'istruttrice di padel. In questi giorni è impegnata con la ristrutturazione del suo club che aprirà tra poco più di un mese e, tra un impegno e l'altro, ieri era a pranzo con il marito e il loro istruttore. Succede tutto in pochi minuti: vedono una corriera che si accosta, i ragazzi che scendono all'improvviso, l'autista che li segue. Scherzando pensano che sia salito un controllore e qualcuno non abbia il biglietto. Invece è qualcosa di serio, molto più serio: "Il ragazzo, all'uscita da scuola, ha avuto una crisi epilettica. Era una situazione importante, avevano chiamato l'ambulanza ma, nel frattempo, io sapevo come agire".

"Sì, io come tutte le persone che lavorano con me nel nostro centro. Non solo istruttori, anche chi lavora al desk o in amministrazione".

Quindi sapeva cosa fare.

"Sì. Dopo un primo momento in cui non abbiamo capito bene la situazione ci siamo subito attivati. Abbiamo visto in ragazzi scendere dal bus, l'autista fare su giù e quindi mi sono avvicinata per capire cosa stesse succedendo. Allora ho chiamato Domenico, per prima cosa mi sono messa in protezione della testa. Lui mi ha aiutato, il ragazzo aveva un fisico strutturato, l'abbiamo messo su un fianco e gli abbiamo tolto lo zaino dalle spalle. Ha aperto gli occhi, lo abbiamo tranquillizzato quel tanto che bastava a farlo, diciamo, riaddormentare. Una volta arrivati i soccorsi l'hanno portato via. Ci siamo attivati tramite il nostro istruttore per avere un contatto telefonico e sincerarci che stesse bene. Per fortuna era così".

È riuscita a capire a cosa fosse dovuto il malore?

"Abbiamo pensato a una crisi epiltettica, secondo i ragazzi era già capitato. Non abbiamo trovato il farmaco nello zaino, ma io sono addestrata per sapere cosa fare".

Cioè?

"Mettere in protezione la testa e non mettere mai le mani in bocca come erroneamente si pensa quando si dice di intervenire sulla lingua. Sono cose che si sanno per sentito dire, invece credo che tutti dovrebbero fare un corso di primo soccorso. Può essere sempre utile".

A volte, però, non sempre si è lucidi.

"Vero, ma il corso ti prepara anche a questo. Il ragazzo era caduto addosso a un compagno, molti erano come paralizzati e invece sapere le manovre base, ascoltare il respiro, capire come muoversi con o senza farmaco e quando spostare la persona sul fianco sarebbe fondamentale".

Siete stati definiti "eroi".

"No, gli eroi sono altri. Eravamo due persone preparate. È questo che fa la differenza per cui approfitto di questa vicenda, che per fortuna si è conclusa senza conseguenze, per ribadire l'importanza dei corsi di primo soccorso".

Anche Edoardo Bove, dopo quello che gli è successo, si spende molto per questo. C'è una legge che porta il suo nome che prevede proprio corsi obbligatori, soprattutto nelle scuole.

"Sono d'accordissimo. Credetemi: se sapete cosa fare l'aspetto emotivo passa in secondo piano".