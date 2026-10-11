Aquilani: "Giocando così possiamo competere con tutti. E su Esposito..."

Il Sassuolo di Alberto Aquilani ferma il Milan di Ruben Amorim e porta a casa un punto importante grazie al gol di Odenthal , capace di pareggiare l'iniziale vantaggio rossonero firmato da Rabiot. Vittoria sfiorata per i neroverdi, con il gol di Thorstvedt annullato per il blocco giudicato irregolare di Bowie : "Vorrei rivederlo, mi sembra dubbio - ha detto il tecnico degli emiliani - ma la cosa che conta è che ho visto una prova di maturità da parte dei miei, che hanno capito cosa fare nelle varie fasi della partita, capendo i momenti. Sono soddisfatto perché affrontavamo una squadra forte e il modo in cui l'abbiamo affrontata mi porta soddisfazione".

Aquilani: "Giocando così possiamo competere con tutti"

Così Alberto Aquilani ai microfoni di Sky Sport dopo Sassuolo-Milan: "La cosa più importante che mi porto da questa partita è la maturità della squadra che ha provato a fare ciò che sapeva. A tratti siamo stati meno puliti del solito, ma resto contento della prestazione. La prima mezzora è stata fatta bene, poi ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato contro una squadra con tanti giocatori forti. Nel primo tempo abbiamo alternato un po' di ordine a un po' di disordine. Se sei ordinato, - ha aggiunto - la qualità individuale alla fine viene fuori. Con i cambi siamo poi riusciti a portare pressione in fase offensiva. Quando parlo di maturità intendo il capire la partita e giocare nel modo più funzionale. Giocando così possiamo competere con tutti, anche se il Milan è una squadra forte e che è normale possa metterti in difficoltà".