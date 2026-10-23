Aquilani e la battuta in romano in sala stampa: "Il mercato di gennaio? Beato chi c'ha n'occhio si dice a Roma..." 

Alberto Aquilani ha presentato in conferenza stampa Como-Sassuolo , in programma domani, sabato 24 ottobre, allo stadio Sinigaglia , con calcio d'inizio alle 15. Quando si è arrivati a parlare di mercato e dell'eventualità di rinforzi in difesa a gennaio, anche se lo stesso Aquilani aveva dichiarato che non ne necessitava, il tecnico capitolino ha risposto con una battuta in romano.

Aquilani ha risposto con ironia: "Beato chi c'ha n'occhio a gennaio, si dice a Roma . È lunga per gennaio, non ci penso. Mi dispiace aver perso Leysen , perché è un giocatore forte, Idzes lo abbiamo avuto per tre partite. Mi dispiace perché ci mancano giocatori importanti, ma chi compone questa rosa mi dà garanzie. Stiamo lavorando insieme da poco, ma sono fiducioso".

Aquilani torna su Frosinone-Sassuolo: "Sconfitta che ci dà tanti spunti"

Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta per 4-2 allo Stirpe contro il Frosinone: "Una partita che ci dà tanti spunti. Una partita non bella, che ci deve far capire che se non sei focalizzato al 100% sulla concentrazione, la fame, l'attitudine, rischi di perdere le partite in malo modo. Siamo andati a Frosinone con le intenzioni giuste, siamo partiti bene, poi abbiamo fatto errori gravi ed evidenti che ti condizionano l'andamento della gara. Spero che ci serva da lezione. Infortunati? Non rientra nessuno. Idzes ancora non c'è, abbiamo qualcuno che sta meglio, Pieragnolo va a giocare oggi con la Primavera, ma siamo quelli di Frosinone".

Aquilani avverte il Sassuolo: "Il Como non ha bisogno di regali"

Sotto con il durissimo esame contro il Como di Fabregas: "Affrontiamo una grande squadra che anche in campionato sta facendo molto bene. È un club che lavora nel modo giusto e si stanno togliendo grandi soddisfazioni. La nostra mentalità deve essere che giochi a Como o a Frosinone deve essere uguale e sono convinto che lo faremo. I gol presi sono tanti, ci sono delle cose da migliorare, bisogna evitarli soprattutto con una squadra come il Como che non ha bisogno di regali. A volte mi viene da pensare che quando pensi di essere bellino, perdi la lucidità perché anche una palla molto semplice può diventare pericolosa".