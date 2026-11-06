Aquilani e la Roma, l'emozione non ha voce: "Nessuno me la toglierà, ma quando inizierà la partita..."

Il giorno in cui Alberto Aquilani venne a sapere che, per logiche di mercato e di conti, la Roma lo avrebbe sacrificato per fare plusvalenze, tornò a casa con le lacrime agli occhi. Sono trascorsi 18 anni da quei giorni: era novembre 2008, la notizia venne resa nota il 20 dal quotidiano "Il Romanista" e scatenò un putiferio con tanto di smentita da parte di Rosella Sensi e di Bruno Conti , colui che aveva iniziato a preparare il centrocampista alla cessione. Le cose, poi, andarono effettivamente come previsto: Alberto ceduto al Liverpool nel 2009 e mai più tornato a Trigoria. Domani, quindi, la partita del centrocampista che tanto piaceva a Franco Sensi e Fabio Capello, e che ora allena il Sassuolo , sarà speciale. Prima volta all'Olimpico da allenatore avversario, amici e famiglia sugli spalti, il cuore diviso a metà. "Nessuno mi toglierà entrare in quello stadio - ha ammesso oggi in conferenza stampa -, ma quando inizierà la partita dovrò mettere da parte le emozioni".

Aquilani e Roma: dalle figlie alla sfida dell'Olimpico

Aquilani a Roma ci vive, qui abitano le sue figlie Aurora e Diamante, la compagna un po' è in città e un po' lo segue in giro per l'Italia, il centro sportivo della Spes Montesacro è gestito dalla sua famiglia. C'è vita, c'è casa, c'è tutto. Ma il pensiero, adesso, è solo per il Sassuolo: quart'ultimo posto in classifica, 8 punti, una società che si sta ristrutturando dopo l'addio di Carnevali, un calendario non semplice. E di fronte, in quello stadio tutto esaurito che lui conosce benissimo, la Roma di Gasperini. "È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente, ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C'è l'aspetto tattico sicuramente ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Conta prima l'uomo del calciatore". Il Sassuolo non avrà Volpato - un altro ex - e Berardi, ma a chi andrà in campo Aquilani chiede determinazione in una partita durissima: "Quando ci sono questi momenti così turbolenti, particolari, brutti, i motivi devono essere per forza una serie. Questo è un gioco di squadra, di episodi, di dinamiche, e i motivi possono essere tanti: tattici e lì ci si lavora, mentale, individuali del giocatore. Io sono stato calciatore, ognuno lo vive in modo diverso, in questo momento dobbiamo individuare questi motivi e cercare di risolverli perché questa squadra ha iniziato in un modo facendo vedere determinate cose e ci siamo inseriti in un tunnel che non ci aspettavamo in maniera così continuativa, anche se il calendario non ci ha aiutato. Noi dobbiamo fare la partita, non devi vincere per forza, e ci sono una serie di componenti che ci stanno rovinando questo cammino che avevamo iniziato bene".

Aquilani: "Serve dignità"

Ecco perché non ci sarà spazio per le emozioni che, pure, saranno forti: "Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno. Devo mettere da parte le emozioni perché una volta che scendiamo in campo non ci sarà spazio". Ci dovrà essere spazio, invece, per testa e fiato: "Sì - conferma Aquilani -. Non c'è altro modo che reagire. Dobbiamo stare dentro la partita. Bisogna fare le cose serie, dobbiamo correre un po' più degli avversari perché probabilmente anche questo ci sta mancando, vincere dei contrasti, andare sulle seconde palle, questo mi aspetto, sapendo che il 100% potrebbe non bastare, ma noi dal 100% in su dobbiamo farlo perché abbiamo una dignità".