Sassuolo, Aquilani nettissimo: "Servono personalità e dignità, devono cambiare parecchie cose"

Il ritorno di Alberto Aquilani allo stadio Olimpico non si è concluso come avrebbe voluto l'ex centrocampista giallorosso. Il suo Sassuolo è stato sconfitto per 3-0 dalla Roma. Quinta sconfitta consecutiva per i neroverdi, che rimangono a quota otto punti in classifica. Adesso c'è la sosta e poi il Genoa. Il momento non è facile perché il Sassuolo subisce tantissimo e crea molto poco. Senza voce, Aquilani dice: "Cosa ci è mancato? Oggi non c'è stata partita, si è spenta la luce. Non è questa la gara che pensavamo di vincere, ma così poco non me lo aspettavo. Con la palla facciamo poco, c'è poca personalità, poco coraggio, altrimenti diventa impossibile. Dopo l'1-0 non c'è stato più nulla e mi dispiace, se penso a come siamo partivi, mi aspettavo e mi aspetto qualcosa di più. Sono io il responsabile, non posso nascondermi dietro un dito. Nella vita c'è anche la dignità, non si sfugge al problema, è un po' che ne parliamo. C'è bisogno di mantenere un certo livello altrimenti diventa dura".